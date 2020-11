Quel est le meilleur sel pour la santé?

1 / 11

Pleins feux sur le sel

Même si vous ne prêtez pas vraiment attention aux modes alimentaires, vous avez probablement remarqué la grande quantité de variétés de sel sur les tablettes de votre épicerie. Walmart, par exemple, vend de tout – de la fleur de sel au sel noir hawaïen en passant par d’innombrables marques de sel rose de l’Himalaya. Mais pourquoi s’intéresse-t-on autant à un assaisonnement aussi élémentaire?

C’est très probablement en raison de l’intérêt grandissant pour la cuisine gastronomique, des bienfaits pour la santé que comporteraient certains types de sel et des saveurs uniques des nombreuses variétés, explique Caroline West Passerrello, diététiste-nutritionniste, porte-parole de l’Academy of Nutrition and Dietetics et professeure de la School of Health and Rehabilitation Sciences à l’université de Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Maintenant que vous faites plus souvent la cuisine, c’est logique de vouloir savoir à quoi sert chacun de ces types de sel – et s’il existe ou non des bienfaits pour la santé à utiliser un type plutôt qu’un autre.

Si certains sels sont meilleurs pour les personnes qui surveillent leur consommation de sodium, pour la plupart d’entre nous le choix relève de nos goûts personnels et des modes de cuisson que nous adoptons.

