Pourquoi la viande transformée est-elle mauvaise pour la santé?

3 / 6 WhiteYura/Shutterstock Les nitrates, la viande transformée et votre santé Les nitrates et les nitrites font partie des agents de conservation chimiques souvent ajoutés aux viandes transformées. Mais les nitrates, eux, s’y retrouvent aussi naturellement. Nous convenons que ça peut être un peu mêlant. «Des nitrates se retrouvent naturellement dans certains légumes comme la roquette, le chou, le céleri, le chou frisé et les épinards, explique Lisa Andrews. Les légumes protègent contre le cancer et devraient occuper une place importante dans notre alimentation.» (À l’inverse de ces aliments qu’il vaut mieux éviter pour éloigner les risques de cancer.) Quand nous digérons nos aliments, les nitrates sont transformés en nitrites. Si les nitrates naturels ne sont pas préoccupants, les nitrates et les nitrites ajoutés à la viande rouge transformée, eux, le sont. «Les nitrites sont des agents de conservation qui déclenchent des composés potentiellement cancérigènes, particulièrement pour les cancers colorectaux», déclare Andrea Goergen.

4 / 6 Valentina_G/Shutterstock Quelle quantité de viande transformée pouvez-vous consommer? Le fait que l’Institut américain pour la recherche sur le cancer recommande de manger peu ou pas du tout de viande rouge transformée est un avertissement en soi. Mais les lignes directrices recommandent aussi de limiter sa consommation de viande rouge – même si elle n’a pas été transformée – à un maximum de trois portions par semaine. On parle ici d’un total de 340 à 510 grammes de viande cuite. «Moins, c’est mieux, conseille Lisa Andrews. Les viandes transformées contiennent des nitrates, lesquels ont été associés avec plusieurs types de cancers, dont ceux de l’œsophage, de l’estomac et du pancréas ainsi que les cancers colorectaux.» C’est pour cela que la viande transformée fait partie des aliments que les oncologues évitent de manger. Le USDA a annoncé récemment de potentielles mises à jour d’étiquetage des règles concernant les aliments qui contiennent des nitrates et des nitrites.

Plus vous mangez de viande rouge transformée et non transformée, plus les risques augmentent pour votre santé. Dans une méta-analyse publiée dans le British Journal of Nutrition, des chercheurs ont découvert que les personnes qui consommaient les plus grandes quantités de viande transformée présentaient un risque accru de 22% de mourir de n’importe quelle maladie et 18% plus de risques de mourir d’une maladie cardiovasculaire pendant l’étude. La consommation de viande rouge non transformée était associée avec un risque accru de 16% de mourir d’une maladie cardiovasculaire. À noter: il n’y avait pas de risque accru de mourir associé avec la consommation de viande blanche comme le poulet.