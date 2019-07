Sommeil et alimentation: quoi manger pour mieux dormir?

Arrêtez de saborder votre sommeil et faites de bonnes nuits en consommant ces aliments qui font mieux dormir.

Variez votre menu Une étude menée par l’école de médecine Perelman de l’Université de Pennsylvanie a démontré que les gens qui ont un sommeil réparateur (de sept à huit heures) se démarquaient par la variété de leur alimentation par rapport à ceux qui dormaient beaucoup moins ou encore beaucoup trop. Vous vous sentez prisonnière de la routine et cherchez une nouvelle source d’inspiration? « Ajoutez un nouveau légume à votre chariot chaque semaine et cherchez une recette à ajouter à votre répertoire culinaire » , suggère Miranda Malisani, nutritionniste de Toronto.

Il est recommandé de terminer son dernier repas deux heures avant d’aller au lit et d’éviter tout plat lourd ou trop gras. Un organisme qui travaille fort à digérer n’est pas du tout orienté vers le sommeil. « Vous coucher l’estomac plein peut stimuler les sécrétions acides dans l’œsophage : le reflux gastro-œsophagien », explique le D r David Klein, médecin spécialiste du sommeil au Toronto Sleep Institute. « Consommer des mets épicés dans la soirée peut également provoquer des brûlures d’estomac et une nuit agitée. »

Des graines de citrouille pour le dodo

« La poudre de graines de citrouille a remplacé le bon vieux verre de lait chaud avec son importante teneur en tryptophane, un acide aminé », nous dit la Dre Natasha Turner, médecin naturopathe et auteure du best-seller The Super Charged Hormone Diet (Le régime surchargé aux hormones), publié aux éditions du New York Times. Le tryptophane produit deux hormones essentielles pour le sommeil, soit la sérotonine qui calme et favorise le sommeil et la mélatonine qui aide à contrôler le cycle du sommeil et du réveil. Remplacez votre verre de lait du soir par un bol de yogourt grec nature couronné d’une pincée de poudre de citrouille ou d’une poignée de graines, pour bien vous préparer pour la nuit.

