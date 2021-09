10 secrets que votre urine révèle sur vous et votre santé

6 / 10 Vous souffrez d’une carence en fer Rien de plus alarmant que de regarder dans la cuve de la toilette et de voir du rouge. Une urine de teinte rouge vif nécessite un appel immédiat à votre médecin. Cela pourrait notamment signifier une infection aux reins, une pierre aux reins ou même un cancer. Par contre, si votre urine tire légèrement sur le rouge, il se pourrait que vous n’ayez qu’une légère carence en fer ou un autre problème de santé. Une étude publiée dans le Journal of Current Surgery a aussi démontré qu’une urine rouge peut indiquer que votre corps a de la difficulté à métaboliser le fer. Consultez votre médecin, et si vous devez manger plus de fer, offrez-vous un bon steak pour souper!

7 / 10 Vous avez des problèmes de prostate Si vous avez constamment besoin d’aller à la toilette, cela pourrait être l’un des premiers signes d’une hypertrophie de la prostate. Chez les hommes, la glande de la prostate entoure l’urètre. Avec la croissance et l’âge, la glande peut faire pression sur le petit tube. Cela peut rendre la miction très inconfortable. Même si votre instinct vous dit de boire moins d’eau (afin d’uriner moins souvent et de ressentir cette sensation désagréable moins souvent), la déshydratation ne fera qu’empirer le problème. Au lieu de cela, demeurez bien hydraté et prenez rendez-vous avec un urologue sans tarder. L’incontinence urinaire chez l’homme est un problème qui reste encore trop tabou.