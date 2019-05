Hypertension: 20 trucs faciles pour réduire votre pression artérielle

Une activité physique quotidienne est indispensable. Pratiquez, plutôt en début de journée, une gymnastique énergétique, 30 minutes de marche rapide, de vélo, ou 20 minutes de jogging, de natation, etc. Elle est d’autant plus nécessaire si vous êtes en surpoids .

L’hypertension ne concerne pas que les personnes âgées

À quand remonte la dernière fois où on a mesuré votre tension artérielle? Si vous ne vous en rappelez pas, c’est qu’il est temps de le faire, d’autant que l’hypertension n’est pas toujours accompagnée de signes avant-coureurs ou de symptômes.

Vous devriez faire vérifier votre tension artérielle régulièrement. Il faut plusieurs mesures répétées dans le temps avant de pouvoir établir un diagnostic, donc si votre tension est assez élevée, votre médecin peut vous demander de revenir le jour suivant pour un suivi. Si elle est extrêmement élevée et que vous présentez des symptômes tels que des maux de tête ou des vertiges, il se peut qu’on vous envoie à l’urgence. Vous pouvez vérifier votre tension à l’aide de machines prévues à cet effet dans les pharmacies. Certaines recherches ont toutefois démontré que les machines ne sont pas toujours fiables, faites donc aussi prendre votre tension par votre médecin régulièrement.

Hypertension: causes, facteurs de risque et prévention

La pression artérielle fluctue au cours de la journée en fonction de vos activités. Elle tombe quand vous dormez et s’élève lorsque vous faites de l’exercice ou êtes sous l’effet de la douleur ou du stress. L’hypertension artérielle survient lorsque le sang dans les artères exerce une pression plus forte que la normale contre les parois artérielles. Au fil du temps, cette pression abîme les parois et laisse des cicatrices qui favorisent l’apparition de dépôts graisseux ; ces derniers peuvent s’accumuler et entraver la circulation du sang.

L’organisme élève la pression artérielle de trois principales façons:

1. La fréquence et la puissance des battements du cœur augmentent, forçant le sang à circuler avec plus de vigueur dans le système.

2. Les petites artères (ou artérioles) se resserrent pour diverses raisons ‘plaque dans les vaisseaux, stress émotionnel ‘ et il faut donc plus de pression pour faire circuler le sang.

3. Les reins retiennent l’eau dans l’organisme, augmentant le volume de sang qui passe dans les vaisseaux. Cette rétention résulte d’une libération des hormones qui augmentent les réserves de sodium de l’organisme (une alimentation riche en sel y contribue grandement).

Lorsque la pression artérielle est élevée en permanence, on parle d’hypertension artérielle. Dans la très grande majorité des cas (90%), il s’agit de ce qu’on appelle une hypertension primaire (ou essentielle), forme dont on ne connaît pas les causes. On ne peut associer l’hypertension à une cause spécifique, par exemple une maladie rénale ou l’emploi à long terme de certains médicaments (AINS, corticostéroïdes, contraceptifs oraux) que dans 10% des cas. Pour soigner cette forme d’hypertension, dite secondaire, il suffit bien souvent d’éliminer le problème sous-jacent.

Nous savons que pour être normale, la pression devrait être de 120/80. Le premier chiffre (120) correspond à la pression systolique, celle qui s’exerce sur les parois des artères lorsque le cœur se contracte pour expulser le sang. Le second (80) correspond à la pression diastolique, celle qui s’exerce lorsque le cœur se détend entre deux contractions.

A la longue, l’hypertension artérielle peut provoquer des lésions permanentes. Le muscle cardiaque surmené peut devenir flasque et inefficace, causant de l’insuffisance cardiaque. Les vaisseaux qui apportent le sang aux yeux, au cerveau et aux organes peuvent être tellement dilatés ou tendus qu’ils risquent de fuir ou d’éclater, provoquant un ACV ou des saignements internes.

Consultez un professionnel de la santé qui saura vous conseiller et vous aider à mieux détecter, prévenir ou gérer l’hypertension.

