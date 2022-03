Les bienfaits de manger moins salé

Syda Productions/Shutterstock

La consommation moyenne quotidienne de sel dans le monde est de 10,1g, deux fois le maximum recommandé d’environ 5 grammes, ce qui aggrave le risque de maladie cardiaque, d’AVC et de maladie rénale. Le gros de cet excédent provient des aliments transformés, mais on oublie souvent que les produits de boulangerie comme le pain contiennent aussi beaucoup de sel. D’après une étude de l’université de l’Illinois, en diminuant la dose de sel et en augmentant celle des herbes et épices dans la pâte, on parvient à retrancher une bonne quantité de sodium sans sacrifier le goût ou la capacité de levée. Si vous faites votre pain, mieux vaut donc réduire de moitié le sel de la recette.

