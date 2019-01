Date de péremption : 9 aliments à garder indéfiniment

7 / 9

DeymosHR / Shutterstock

Alcool fort

L’alcool n’est «immortel» que lorsqu’il est stocké dans un endroit frais et qu’il n’a pas été ouvert. Donc, non, on ne peut pas ouvrir une bouteille de Barcadi et la boire des années plus tard. Après avoir été exposé à l’air, il perdra ses arômes et sa structure à cause de l’oxydation. L’alcool peut également être affecté s’il est exposé à des conditions climatiques extrêmes, à une lumière intense ou à la chaleur. Selon le magazine Wired, l’alcool se dénature « en partie parce que la température peut décomposer un type de molécule organique appelé terpène.»