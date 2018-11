30 façons toutes simples de mieux prévenir le cancer

5 / 29

Mangez des noix du Brésil

Les noix du Brésil sont riches en sélénium, un oligo-élément trouvé dans le sol qui tue les cellules cancéreuses et aide les cellules à réparer leur ADN. Une étude de Harvard, effectuée sur plus de 1000 hommes atteints du cancer de la prostate, a trouvé que ceux ayant les taux les plus élevés de sélénium dans le sang étaient 48 % moins susceptibles de développer un cancer avancé sur une période de 13 ans. Une étude majeure, menée conjointement par l’Université Cornell et l’Université de l’Arizona sur 5 ans, a démontré que 200 microgrammes de sélénium par jour, l’équivalent contenu dans seulement deux noix du Brésil, ont résulté à 63 % moins de tumeurs de la prostate, 58 % moins de cancers colorectaux, 46 % moins de tumeurs malignes au poumon, et une diminution globale de 39 % des décès par cancer. Assurez-vous de consommer du sélénium dans la nourriture, et non en suppléments. La recherche montre en effet que les hommes qui ont consommé des suppléments de sélénium avaient un risque plus accru de développer un cancer de la prostate.

