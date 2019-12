15 aliments naturellement laxatifs

C’est une bonne raison pour absorber des glucides et manger plus de pain. Les grains comme le quinoa, le boulgour, le riz brun, le blé entier, l’avoine et l’orge renferment beaucoup de fibres alimentaires, qui ramollissent les selles, régularisent le transit intestinal et peuvent même prévenir les hémorroïdes.

Les bleuets et les fraises font partie des 20 fruits et légumes riches en antioxydants que vous devriez manger!

Nos grand-mères nous en auraient donné si elles avaient su qu’ils sont plus efficaces que les pruneaux. Les raisins secs contiennent des fibres et du magnésium qui ramollissent les selles. En plus, ils ne renferment pas de sorbitol, cet alcool de sucre que l’on retrouve dans les pruneaux et qui cause des ballonnements. Les figues sont également un bon choix. Voici la liste de des pires aliments pour votre ventre, donnant gaz et maux de ventre.