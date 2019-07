20 erreurs culinaires qui ruinent tous les bienfaits de vos aliments

15 / 20

stockcreations/Shutterstock

Astuces pour le gril

Les débutants devraient limiter le temps de cuisson sur le gril, suggère Alison Stowell, diététicienne à New York. «Les coupes fines, la précuisson au four et les brochettes de petits morceaux réduiront le temps de cuisson à haute température sur le gril et, du même coup, la quantité de cancérigènes qui peuvent s’accumuler au contact direct de la flamme», dit-elle. Enlevez autant que possible le gras avant la cuisson sera non seulement meilleur pour votre santé, mais réduira aussi les écoulements causant les embrasements qui carbonisent la viande, ajoute-t-elle. Astuce nº 1 : Faites bien mariner : les marinades légères à base de vinaigre constituent la meilleure option pour réduire le risque de produire des composés cancérigènes au moment de griller. «Les marinades plus épaisses et sucrées (que ce soit avec du miel ou du sucre) sont plus susceptibles de carboniser la viande», continue Allison Stowell. Astuce nº 2 : Mettez la sauce de côté. Si vous aimez les sauces barbecue traditionnelles, ne l’utilisez qu’une fois que votre viande est cuite. «Cuisez la viande à température plus basse et attendez la fin pour ajouter votre sauce barbecue afin de réduire la carbonisation et d’obtenir une viande plus juteuse», conclut-elle.

