12 gestes santé à faire au travail

4 / 12 sirtravelalot / Shutterstock Bouger le plus souvent Envie d’un café? Levez-vous! Besoin de consulter une collègue? Levez-vous! Une question à poser à votre patron? Oubliez le courriel et levez-vous! Eh oui, plus vous bougez, plus vous contribuez à rester en santé. Ne restez pas assis pendant de longues périodes; pensez à bouger pour réactiver votre circulation sanguine. Trouvez des idées simples pour bouger plus au travail.

5 / 12 eggeegg / Shutterstock Boire de l’eau Oui, vous aimez le café, mais n’en abusez pas! Buvez beaucoup d’eau. Si vous buvez davantage d’eau, vous aurez plus d’énergie, votre mémoire sera plus aiguisée, vous réduirez vos envies de grignotages, etc. Les bienfaits sont nombreux! Vite! Trouvez une belle gourde, mais pas trop grosse pour vous lever souvent pour aller la remplir! Accro au café? Essayez ces manières étonnantes de stimuler votre énergie (sans boire une goutte de café!)