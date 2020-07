9 endroits que vous oubliez de protéger avec la crème solaire

VEOPHOTO/SHUTTERSTOCK

Les mains

Les mains sont souvent le premier endroit où le vieillissement devient apparent et l’exposition aux UV en est généralement la cause. «Tout ce que vous faites pour prévenir le vieillissement sur votre visage – et la crème solaire en fait partie – faites-le aussi sur vos mains», insiste Carroll. Couvrez toujours la peau dans les paumes et sur le dos de vos mains avec la crème solaire et n’oubliez pas d’en réappliquer une autre fois dans la journée. Le lavage des mains va supprimer les qualités protectrices du produit en laissant vos mains exposées aux méfaits du soleil et, éventuellement, à un mélanome ou à un carcinome squameux.

Faites attention à ces petits dangers de l’été à surveiller.