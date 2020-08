13 métiers qui augmentent vos risques de développer un cancer

Fotokostic/Shutterstock

Fermier

Les pesticides, dont la présence sur nos aliments nous inquiète tellement, sont un problème bien plus sérieux pour les travailleurs agricoles. Selon l’Agricultural Health Study (AHS), un projet de recherche mené depuis plusieurs décennies par divers groupes gouvernementaux, les agriculteurs et les membres de leur famille ont, pour certains cancers, des taux plus élevés que la normale. Il s’agit notamment de la leucémie, du lymphome non hodgkinien, du myélome multiple, du sarcome des tissus mous et des cancers de l’estomac, du cerveau, de la prostate et de la peau.

Les pesticides peuvent être une cause importante, mais le AHS met également en cause «les gaz d’échappement des moteurs, les solvants, la poussière, les virus animaux, les engrais, les carburants et les microbes».

Avec ce type de problèmes, dit le Dr Blanc, «les dommages peuvent commencer assez rapidement après la première exposition ou après un certain nombre d’années d’exposition, mais dans les deux cas, ce n’est souvent que bien des années plus tard que la maladie clinique se déclare».