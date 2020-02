49 mythes sur le cancer qui ont la vie dure

3 / 49 ISTOCK/JVISENTIN Mythe: le cancer est une seule et même maladie «En réalité, il y a des centaines de types de cancers. Chacun d’entre eux a une signature moléculaire unique et des manifestations cliniques différentes. Dans ma sous-spécialité de neuro-oncologie, nous avons identifié pas moins de 120 sous-types de cancers du cerveau et de la moelle épinière. Devant un ennemi aussi diversifié, nous devons élargir nos approches diagnostiques et thérapeutiques.» — Dre Ashley Sumrall Voici ce que vous pouvez faire pour aider un survivant du cancer.

4 / 49 ISTOCK/ZELJKOSANTRAC Mythe: si vous êtes porteurs d’un «gène du cancer», vous aurez le cancer «De nombreuses personnes porteuses d’une mutation génétique qui s’accompagne d’un risque accru de cancer sont persuadées qu’il n’y a rien à faire pour échapper à cette maladie. Mais notre métabolisme et nos cellules comportent beaucoup de processus complexes. Certains d’entre eux peuvent déclencher ces gènes et d’autres les désactivent. Ce domaine de la science, appelé l’épigénétique, étudie les influences environnementales et externes qui peuvent modifier l’expression génétique. Le patient peut donc, par son alimentation et par l’exercice en particulier, empêcher une issue négative.» — Dr Yee Assurez-vous de connaître les aliments que les oncologues évitent de manger.