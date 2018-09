13 / 13

12. Prenez vos précautions

La mise en conserve doit s’entourer de précautions pour éviter de s’empoisonner pour cause de contamination bactérienne ou autre. La plupart des conserves défectueuses ne provoquent que des troubles de santé mineurs, mais un type de contamination – le botulisme – est extrêmement dangereux et peut même être mortel. Utilisez un bain-marie pour mettre en conserve des produits acides tels que des cornichons, des fruits, de la confiture et de la gelée. Utiliser un cuiseur sous pression pour les produits non acides comme les légumes et la viande. Pour votre sécurité, suivez les instructions à la lettre et vérifiez l’étanchéité de vos conserves avant de les entreposer. Rangez-les dans une cave ou un garde-manger dont la température se maintient entre 10 °C et 21 °C (50 °F-70 °F). Avant de manger des aliments en conserve, vérifiez attentivement l’état du bocal. Écartez toute conserve dont le contenu a produit de l’écume ou est décoloré, dont le couvercle est bombé ou déformé, ou encore s’il y a eu une fuite. Les mauvaises odeurs, la moisissure et la suppuration d’un liquide louche sont également des signes qu’il vaudrait mieux ne pas manger une conserve.