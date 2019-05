9 utilisations géniales de l’oignon (que vous ignorez)

Des avocats plus frais? Essayez cela! Un oignon coupé, placé dans le contenant avec votre avocat, qu’il soit tranché ou coupé autrement, est la meilleure de toutes les méthodes pour qu’il reste vert plus longtemps. «Le dioxyde de soufre est utilisé pour la conservation des fruits, peut-on lire dans TODAY . Et comme l’oignon en contient, il va de soi qu’il peut avoir les mêmes effets.

Pour ce faire, il suffit de frotter du jus d’oignon sur votre pare-brise la veille. Le sucre contenu dans le jus d’oignon créera une barrière entre votre voiture et la condensation de l’eau dans l’air. Le sucre aide aussi à décomposer plus facilement les molécules de glace, ce qui le rend doublement utile.

Shutterstock (2)

Soignez l’acné

Mélangez de l’oignon, de la farine d’avoine et du miel dans un mélangeur et étalez la pâte sur vos boutons et vos cicatrices d’acné. Le site web Speedy Remedies suggère de laisser ce masque maison pendant dix minutes avant de vous laver le visage.

Un autre mélange classique de masque à base d’oignon consiste à mixer 1 jaune d’œuf, 30 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive, 60 ml (2 c. à soupe) de jus d’oignon, et 60 ml (2 c. à soupe) de jus de concombre.

