Soins de la peau: 37 des pires affirmations entendues par des dermatologues

9 / 37 ISTOCK/CASENBINA «Mon acné ne dépend pas de ce que je mange» «Il existe aujourd’hui de nombreuses études qui relient l’acné au lait et aux régimes à indice glycémique élevé. Selon mon expérience, beaucoup de gens qui en souffrent pourraient être soulagés en adoptant une alimentation personnalisée et les bons suppléments. Quelqu’un peut n’avoir aucune réaction à ces aliments, alors qu’ils déclencheront une éruption d’acné chez un autre.» – Dr Alan M Dattner, dermatologue et auteur de Radiant Skin from the Inside Out Suivez ces conseils de dermatologues pour vous débarrasser des cicatrices d’acné.

10 / 37 ISTOCK/PAM WALKER «Il faut ficeler serré une excroissance pour l’éliminer» «C’était un mythe très populaire des générations passées. Et si cela n’agit que sur quelques acrochordons mineurs, son évocation fait encore sursauter les dermatologues. Cette pratique peut causer avant tout une forte hémorragie exigeant l’intervention d’un médecin, et l’ablation de la lésion peut être incomplète et laisser des cicatrices irréversibles. Plus encore, cela pourrait retarder le repérage d’un problème plus sérieux, comme un cancer de la peau, à diagnostiquer par un dermatologue.» – Dre S. Manjula Jegasothy