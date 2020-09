8 façons de manger plus d’aliments riches en vitamine D

1 / 9

Problème: peu d’aliments contiennent de la vitamine D

Environ 20 à 25 minutes d’exposition au soleil tous les jours devraient vous fournir suffisamment de vitamine D, écrit le docteur Stephen Honig, directeur d’un centre de l’ostéoporose à New York, sur le site WEB Health.com. Mais que faire si ce n’est pas possible? La recherche a établi un lien positif entre la vitamine D et la solidité des os ainsi que la diminution du risque d’Alzheimer, d’obésité et de dépression. (Voici comment le soleil et cette vitamine sont liés: l’énergie solaire aide à convertir un composé chimique de votre peau en une forme de vitamine D.)

Passons à la stratégie. Les suppléments nutritionnels sont-ils nécessaires ou utiles aux personnes en bonne santé, se demandent les experts? En mangeant davantage les aliments suivants riches en vitamine D, vous fournirez à votre organisme ce dont il a besoin.