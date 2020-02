Comment avoir une peau jeune: 20 conseils de dermatologues

11 / 21

Prenez le temps de relaxer

Cela peut sembler logique, mais prendre le temps de relaxer avant d’aller au lit peut mener à une nuit plus reposante et, par conséquent, à une peau d’apparence plus jeune. «Écouter de la musique relaxante ou méditer entraînera un sommeil plus long et réparateur, explique Bobbi Del Balzo. Ça aide à réduire le stress et à donner une peau plus éclatante.»