La vérité sur les écrans solaires

Depuis quelques années, on remet en question l’innocuité de l’oxybenzone, un composé fréquemment employé dans les écrans solaires vendus en Amérique du Nord (et autorisé en Europe, en plus faible concentration). Comme beaucoup d’autres filtres chimiques, il absorbe les rayons ultraviolets et libère de la chaleur. Cette réaction chimique empêche les rayons ultraviolets d’atteindre l’épiderme et de causer les altérations à leur ADN qui peuvent dégénérer en cancer.