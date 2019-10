Utiliser des huiles essentielles pour combattre l’acné? Lisez d’abord ceci

Si vous avez recours à des produits chimiques pour combattre l’acné, vous êtes peut-être en train d’empirer le problème ou d’irriter votre peau. Voici pourquoi vous devriez envisager l’utilisation d’huiles essentielles.



Bien qu’il existe beaucoup de traitements efficaces, certains préfèrent opter pour une solution naturelle comme les huiles essentielles. Les Égyptiens les utilisaient déjà 4500 ans avant Jésus-Christ. Aussi, des savants indiens ont inventé la science de l’ayurvéda en utilisant des huiles essentielles vers l’an 3000 av. J.-C., alors que des savants chinois utilisaient les huiles essentielles comme remèdes à différents maux entre 2067 et 2597 av. J.-C. Renseignez-vous sur les traitements et la prévention de l’acné chez l’adulte.

Environ 80% de toutes les personnes âgées entre 11 et 30 ans connaissent des poussées d’acné. Et ce n’est pas rare que des boutons apparaissent sur le visage d’adultes dans la quarantaine ou même la cinquantaine.

Le fonctionnement des huiles essentielles

Les huiles essentielles étant directement extraites de l’écorce, de la fleur, du fruit, de la feuille, de la graine ou de la racine d’une plante ou d’un arbre, puis distillées, elles sont très concentrées. Quelques gouttes suffisent pour obtenir des bénéfices incroyables. Les bénéfices des huiles essentielles viennent de leurs propriétés antioxydantes, antimicrobiennes et anti-inflammatoires.

Des études ont démontré que les huiles essentielles aident à prévenir les infections bactériennes, à améliorer la qualité du sommeil, à réduire l’anxieté ainsi qu’à combattre les bactéries causant l’acné. Il existe trois manières principales d’utiliser les huiles essentielles: l’application sur la peau, l’inhalation ou l’ingestion. Si vous les appliquez directement sur la peau, testez d’abord une petite goutte à l’intérieur de votre poignet pour voir si vous faites une réaction, recommande Hope Gillerman, fondatrice de H. Gillerman Organics et auteure de Essential Oils Every Day. Si vous ne savez plus comment traiter votre peau ou vous cherchez simplement une méthode plus holistique, il existe plusieurs huiles essentielles pouvant aider à combattre l’acné. Elles font partie de ces remèdes maison et naturels sont efficaces pour guérir l’acné!