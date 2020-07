Cancer de la peau: 51 choses que les dermatologues veulent vous dire

VERONA-STUDIO/SHUTTERSTOCK

De l’écran solaire, de l’écran solaire et encore de l’écran solaire

L’écran solaire est peut-être l’un des plus grands progrès de la médecine moderne et aussi l’un des plus sous-estimés. L’utilisation quotidienne régulière d’un écran solaire FPS 15 ou plus réduit le risque de développer un carcinome épidermoïde d’environ 40% et un mélanome de 50%, explique Tsippora Shainhouse, dermatologue à Los Angeles.