Peau sèche ou déshydratée: comment faire la différence

Shutterstock

On pourrait penser que c’est la même chose, et pourtant non. Bien qu’il existe des similitudes entre la peau sèche et la peau déshydratée, il s’agit de problèmes différents et leur traitement exige des approches différentes. Pour trouver une solution efficace, vous devez d’abord déterminer votre type de peau.

Quelle est la différence entre une peau sèche et une peau déshydratée?

La peau sèche est un type de peau, selon Ramya Kollipara, dermatologue et chirurgienne en dermatologie cosmétique. «Chez les patients ayant un type de peau sèche, leur peau présente une plus faible densité de glandes sébacées –glandes responsables de la fabrication de sébum ou d’huile, par rapport à une peau normale», explique le Dr Kollipara. La peau déshydratée est un manque d’eau dans la peau. Et tout type de peau – sèche, grasse ou mixte – peut en souffrir, dit-elle. Étant donné que la peau déshydratée manque d’eau et n’est pas liée au sébum ou à l’huile, vous pouvez avoir une peau grasse tout en ayant une peau déshydratée. Il en va de même pour les personnes à la peau sèche.

En général, les peaux sèches et déshydratées vont de pair, selon John Zampella, professeur adjoint de dermatologie à NYU Langone Health. «Le fait de reconstituer la barrière des composants gras de la peau aide à retenir l’humidité et l’eau», explique-t-il. Les graisses et le cholestérol constituent la barrière qui aide à sceller votre peau et à la garder intacte. Sous cette barrière, votre peau contient de grosses molécules d’acide hyaluronique qui aident à retenir l’eau et l’humidité dans la peau, selon le Dr Zampella. «Certaines crèmes hydratantes aident à sceller l’humidité que vous avez déjà», explique-t-il. «D’autres types de crèmes donnent de l’humidité en permettant à la peau de retenir l’eau».

Quels sont les signes d’une peau sèche par rapport à une peau déshydratée?

La peau sèche est généralement rugueuse et squameuse, et elle peut aussi être rouge ou irritée. Les personnes qui ont la peau du visage sèche souffrent généralement de peau sèche ailleurs sur le corps: sur les mains, le dos ou les jambes, note le Dr Kollipara. La peau déshydratée est souvent tendue et a un aspect terne. Vous pouvez également avoir des cernes sous les yeux ou un relâchement de la peau, ajoute le docteur Raman Madan, directeur du service de dermatologie esthétique du Northwell Health. Si votre peau est déshydratée, les ridules sont également plus marquées. Gardez à l’œil ces autres signes de déshydratation.

Il n’existe pas de test officiel pour la peau sèche, mais le Dr Madan dit que vous pouvez essayer d’utiliser un tampon imbibé d’huile. Si rien ne ressort, votre peau est sèche. En revanche, si vous pensez avoir une peau déshydratée, vous pouvez faire ce que l’on appelle le test du pincement. «Vous pouvez pincer légèrement la peau de votre joue ou de votre bras pendant quelques secondes», explique le Dr Madan. «Si la peau se rétracte rapidement, vous n’êtes pas déshydraté; si elle met un peu de temps à rebondir, vous êtes peut-être déshydraté.»

Le Dr Zampella n’est pas particulièrement convaincu de l’efficacité du test du pincement, car ce n’est pas le moyen le plus précis de savoir si votre peau est déshydratée. «Si vous êtes tellement déshydraté que votre peau se dessèche, vous avez probablement des problèmes plus importants», dit-il. Il est donc fort probable que la peau ne soit pas vraiment déshydratée, à moins que vous ne souffriez d’un manque d’eau extrême.

Prévenir la peau déshydratée et la traiter

Selon le Dr Madan, les températures élevées, l’alimentation, certains médicaments et une mauvaise routine de soins contribuent tous à la déshydratation de la peau. Veillez à éviter les douches chaudes, les lavages excessifs et l’augmentation du chauffage en hiver: ces habitudes peuvent entraîner une perte d’hydratation, selon le Dr Kollipara.

Bien qu’il soit important de boire suffisamment d’eau pour sa santé générale, l’idée courante (et fausse) circule sur le fait que boire de l’eau augmente l’hydratation de la peau. «Ce n’est pas vraiment le cas pour la plupart des gens», explique le Dr Zampella. «En fait, de nombreuses études montrent que la quantité d’eau que vous buvez n’est pas en corrélation avec l’hydratation de votre peau.» La plupart des déshydratations cutanées proviennent de facteurs externes.

Le Dr Kollipara et le Dr Madan recommandent toutefois de rester hydraté. «Tout le monde devrait boire au moins huit verres d’eau par jour», dit le Dr Kollipara. Recherchez également des produits de soins de la peau contenant des substances qui attirent l’eau, connues sous le nom d’humectant. Notamment l’acide hyaluronique, la glycérine et l’urée, qui contribuent à réduire la perte d’eau de votre peau, explique le Dr Madan. Le Dr Zampella ajoute que l’acide hyaluronique est particulièrement indiqué pour les personnes à la peau grasse.

Prévenir la peau sèche et la traiter

Si vous avez un type de peau sèche, les docteurs Kollipara et Madan recommandent d’utiliser des crèmes hydratantes épaisses qui contiennent des céramides et des lipides pour réparer la barrière naturelle de la peau, diminuer l’inflammation et protéger contre les agressions environnementales. «Avoir une barrière adéquate permet à la peau de retenir l’humidité et de ne pas devenir sèche», explique le Dr Madan. Selon le Dr Zampella, même des produits épais comme le pétrole aident la barrière des peaux sèches. Et plutôt que de recourir à des traitements exfoliants, il est préférable d’opter pour des nettoyants doux qui ne privent pas la peau de ses huiles naturelles.

En résumé: il est essentiel d’utiliser les bons produits

Tout le monde devrait utiliser une crème hydratante, quel que soit son type de peau, selon le Dr Zampella. «Si vous avez la peau grasse, vous pouvez quand même avoir une peau rêche et la faire bénéficier d’une amélioration de la fonction barrière de votre peau», dit-il. «De même, si votre peau est sèche ou mixte, vous pouvez également améliorer la barrière de votre peau.» Si vous pensez avoir affaire à l’une ou l’autre, ou à une combinaison de peaux sèches ou déshydratées, l’important est de choisir des produits appropriés.

