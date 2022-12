Peau: quels sont les meilleurs produits hydratants?

1 / 4

Produits hydratants: les huiles pour la peau

La tendance pour les huiles de beauté augmente de plus en plus. La multiplication des produits, à base d’huile, offerts dans les magasins en est la preuve. On trouve des huiles pour le visage, pour les cheveux et pour le corps, sous forme de nettoyants, d’hydratants ou de cosmétiques. Bien que la plupart des produits contiennent les mêmes ingrédients, les compositions varient. «La magie des huiles est éternelle», note Shawna Campigotto, directrice de marketing pour une gamme de produits de beauté. «Vous pouvez en trouver pour tous vos besoins, en partant des huiles pour bébés jusqu’aux huiles anti-âge.»

Et maintenant la question cruciale: pourquoi choisir des huiles?

D’entrée de jeu, elles procurent plus de bienfaits que les produits à base de crème, selon Shawna Campigotto. «Les huiles sont beaucoup plus puissantes et se composent habituellement d’éléments naturels, en plus de procurer des effets hydratants plus durables. Bref, elles donnent à votre peau une allure santé.»

Les huiles pour le visage peuvent s’utiliser sur tous les types de peaux. Celles qui sont anti-âge contiennent de fortes concentrations d’antioxydants et de composés hydratants. Les huiles pour le corps et celles recommandées pour la peau sèche sont, en réalité, bonnes pour toutes les peaux. Elles donnent des résultats instantanés et sont absorbées plus rapidement. Par ailleurs, les huiles corporelles qui contiennent des ingrédients comme la vitamine E ou l’aloès aident aussi à diminuer les marques de cicatrices et de vergetures.

Les huiles nettoyantes, quant à elles, conviennent aussi à tous les types de peau. L’huile ayant la capacité de pénétrer le gras, elle est souvent utilisée comme base par les visagistes: «Si vous avez la peau grasse et sujette aux rougeurs, je vous recommande d’utiliser une huile démaquillante en prénettoyage», conseille Victoria Radford, esthéticienne à Toronto.

Pour les femmes qui ont la peau grasse et ont besoin de soins anti-âge, il est recommandé d’adopter des produits à base d’huile de noix de coco. En plus de vous donner un teint lumineux et d’irriguer les couches profondes de votre épiderme, l’huile de noix de coco est antibactérienne et anti-inflammatoire. Pour les peaux sèches, c’est l’huile de jojoba que l’on recommande. Sa composition se rapproche de celle du sébum. Pour les peaux sensibles, on se tournera vers les produits à base d’huile d’olive, car leur consistance plus épaisse protège mieux la peau.

Pour le corps: Huile sèche pour le corps Sheer Light de Live Clean, 41,36$/100ml

Pour le visage: Huile de soin réparatrice Clinique Smart de Clinique, 90$/30ml

Comme nettoyant: Huile de soin démaquillante de Caudalie, 35$/150ml