4 remèdes maison pour les cheveux secs et abîmés

Shutterstock

L’huile d’olive à la rescousse des cheveux abîmés

Traitez votre cuir chevelu avant le shampoing. Frictionnez-le avec un peu d’huile d’olive que vous laisserez pénétrer environ 30 minutes. Rincez à l’eau chaude avant de vous laver normalement les cheveux – avec un shampoing express composé de 2 œufs battus, et de 2 c. à soupe d’huile d’avocat, par exemple. Appliquez le shampoing sur les cheveux mouillés, massez pour bien le répartir et rincez abondamment.

