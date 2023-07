Traitement: Appliquez une crème hydratante sans parfum et comportant peu d’ingrédients sur les régions affectées immédiatement après le bain ou la douche et avant de vous coucher, si nécessaire. Les poussées plus graves nécessitent des stéroïdes topiques ou des immunosuppresseurs non stéroïdiens en crème. Si rien n’y fait, il reste la photothérapie – sa lumière UVB peut calmer le système immunitaire et atténuer les démangeaisons – et les immuno­suppresseurs.

Causes: l’eczéma résulte d’une faiblesse de la barrière épidermique qui donne lieu à une inflammation et à une réaction trop forte du système immunitaire. C’est en général une maladie de naissance. «Elle peut avoir une composante héréditaire s’il y a dans la famille des cas d’asthme, de rhume des foins ou de la maladie elle-même», explique Lisa Kellett, dermatologue à Toronto. Elle peut aussi être une réaction à la pollution ou à une exposition bactérienne insuffisante dans l’enfance. (Les enfants ayant des chiens, par exemple, courent moins de risques de faire de l’eczéma.) Des déclencheurs comme les savons parfumés et la sécheresse hivernale peuvent provoquer une poussée.

Apparence: l’eczéma produit des pla­ques rouges, rugueuses, qui déman­gent beaucoup, surtout la nuit. Elles apparaissent souvent à la saignée du bras et derrière le genou. Dans les cas plus graves, la peau cloque ou épaissit et pâlit aux endroits touchés. L’eczéma atopique touche jusqu’à 20 % des enfants et entre 1 et 3 % des adultes, selon le Forum européen de dermatologie. Assez souvent, c’est une maladie chronique qui dure toute la vie.

Traitement: si les stéroïdes topiques ne suffisent pas, on peut prendre un stéroïde plus puissant par voie orale pour calmer le système immunitaire et arrêter la réaction.

Causes: les crèmes de beauté, les bijoux et les parfums sont souvent responsables de ces vives réactions du système immunitaire. Il arrive aussi qu’on devienne intolérant à des choses qu’on a très bien supportées jusque-là. Si la cause n’est pas claire, votre dermatologue fera peut-être un test épicutané: on dépose une petite quantité de la substance suspecte sur la peau pour voir comment elle réagit.

5 / 7

Lipowski Milan/Shutterstock

Le psoriasis

Apparence: les plaques rouges et écailleuses du psoriasis peuvent être prurigineuses ou douloureuses. Elles se manifestent plus fréquemment sur le cuir chevelu, au coude et au genou, mais peuvent apparaître n’importe où. En règle générale, le psoriasis se déclenche entre 10 et 30 ans, comme l’eczéma, et il est chronique. «C’est une maladie tenace qui a des pics et des creux, mais qui dure toute la vie», dit le Dr Paul Cohen, dermatologue au centre de dermatologie Rosedale de Toronto. Selon l’Association canadienne de dermatologie (ACD), un million de Canadiens souffriraient de psoriasis.

Causes: le système immunitaire s’attaque aux cellules de la peau, provoquant un renouvellement trop rapide de l’épiderme, qui épaissit. Il n’y a pas de cause unique, mais des antécédents familiaux sont fréquents; le stress, l’obésité, le tabagisme et la multiplication des infections, notamment des angines streptococciques, semblent augmenter le risque.

Traitement: on commence en général par des stéroïdes topiques, pendant une semaine ou deux, pour faire disparaître les plaques. Le traitement à long terme comprend une forme synthétique de vitamine D qui ralentit la multiplication des cellules de la peau, des shampoings médicamenteux et des formes topiques de la vitamine A appelées rétinoïdes. S’exposer au soleil tous les jours semble faire du bien, hydrater sa peau aussi. Dans les cas plus graves, on peut recourir à la photothérapie en cabinet médical et à des immunosuppresseurs par voie orale.

Autres possibilités: dans les cas graves, les articulations peuvent être affectées; c’est ce qu’on appelle l’arthrite psoriasique. Le psoriasis rend plus vulnérable à d’autres pathologies, dont le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires ou auto-immunes comme celle de Crohn, qui sont toutes reliées à des réactions inflammatoires à l’instar du psoriasis. Le psoriasis et l’eczéma ont tous les deux été liés à une carence en calcium. Sachez reconnaître les 9 signes indiquant que votre corps manque de calcium.