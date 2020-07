Soins de la peau: 12 questions à poser à votre dermatologue

MORSA IMAGES/GETTY IMAGES

Quels produits ou ingrédients utiliser selon son type de peau?

Il existe une raison pour laquelle les produits de soins de la peau s’adressent à des types de peau spécifiques, à savoir les peaux normales, grasses, mixtes, sensibles, sèches, vieillissantes et irritées. Par conséquent, les produits ou les ingrédients qui fonctionnent le mieux pour votre meilleure amie peuvent être différents de ceux qui conviendront à votre type de peau. Tenir compte de ces signes peut vous faire réaliser que vos produits de beauté sont réellement mauvais pour votre peau.

Joshua Zeichner, directeur de la recherche cosmétique et clinique en dermatologie à l’hôpital Mount Sinai de New York, recommande d’identifier votre principal problème de peau et de rechercher des produits appropriés pour le traiter. Par exemple, si vous avez la peau sèche ou sensible, recherchez des ingrédients hydratants sans parfum. Si vous avez la peau grasse ou souffrez d’acné, recherchez des ingrédients comme l’acide salicylique, qui aide à exfolier les cellules mortes et à éliminer l’excès d’huile de la peau. Si vous avez une peau mature ou ridée, recherchez des ingrédients comme le rétinol, des facteurs de croissance ou des peptides qui favorisent une production saine de collagène. Pour les personnes présentant une pigmentation excessive ou des taches brunes, Zeichner suggère les plantes éclaircissantes pour la peau ou les antioxydants comme la vitamine C et la vitamine E. N’hésitez pas à demander à votre dermatologue le type de peau que vous avez.

