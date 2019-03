8 symptômes de maladie révélés par votre peau

10 / 11

Hépatite

Le mot hépatite, qui signifie «inflammation du foie», est causé par un virus transmis par la voie orale-fécale (hépatite A), par le contact avec le sperme pendant l’acte sexuel ou avec le sang pendant une transfusion ou le partage de seringues souillées (hépatites B et C). Pendant la grossesse, la maladie peut aussi être transmise de la mère à l’enfant. Dans la plupart des cas, l’hépatite A guérit d’elle-même, mais l’hépatite B et l’hépatite C, qui sont les formes les plus fréquentes de cette maladie au Canada, peuvent devenir chroniques et finir par causer la cirrhose et l’insuffisance hépatique.

Signes avertisseurs

Le jaunissement de la peau et du blanc de l’œil (jaunisse) en est le symptôme classique au niveau cutané. Les patients peuvent aussi avoir de fortes démangeaisons. L’hépatite C peut aussi causer des plaques rouges et squameuses ou même des ulcères nécrotiques dus à une forme d’anémie qui se développe en réaction au virus.

Point de vue professionnel

«Les gens devraient demander un dépistage de l’hépatite B et C et faire vérifier la biochimie de leur foie. Face aux médecins, le public ne doit pas hésiter à avoir une démarche proactive,» conseille de Dr Eric Yoshida, gastroentérologue et président du Comité consultatif médical de la Fondation canadienne du foie. Il est essentiel que l’hépatite B et C soient dépistées à un stade précoce, car de nombreux patients ne montrent aucun symptôme avant que leur foie ne soit atteint par la cirrhose.»

