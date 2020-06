20 utilisations du dentifrice (qui n’ont rien à voir avec le brossage des dents)

ISTOCK/PEOPLEIMAGES

Nettoyer les touches du piano

Les touches ont jauni? Nettoyez-les avec du dentifrice et une brosse à dents, puis rincez avec un chiffon humide. Au fond, ce n’est pas fou puisque les défenses d’ivoire sont en fait des dents d’éléphant! Mais le dentifrice fera le même travail sur les pianos modernes dont les touches sont recouvertes de plastique et non pas d’ivoire véritable.

Faites le grand ménage du printemps... sans oublier ces endroits à nettoyer absolument!