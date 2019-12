11 symptômes du zona que vous ignorez

6 / 11

ISTOCK/GEBER86

Déclencheur du zona: stress

On sait tous que le stress cause des ravages sur le système immunitaire, mais il peut aussi déclencher un zona. «Les facteurs de stress tels qu’une hospitalisation ou un grave revers financier sont accablants», explique le dermatologue Evan Rieder, professeur de dermatologie au Centre médical Langone de l’université de New York, à New York.

Pour le Dr Rieder, des déclencheurs de stress légers comme une nuit d’insomnie ou une congestion nasale peuvent affaiblir le système immunitaire et faciliter la réactivation du virus qui cause la varicelle et le zona. Sachez reconnaître les signes que le stress vous rend malade.