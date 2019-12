Ces erreurs capillaires qui vous donnent des cheveux fourchus

Bien qu’un séchage énergique des cheveux à la serviette ne cause pas directement les pointes fourchues, le procédé va créer des nœuds. Et en essayant de les démêler, vous allez vous arracher des cheveux, dit Labrecque.

Vous brossez vos cheveux encore humides

Les cheveux sont plus fragiles humides que secs, donc les brosser à fond peut les endommager dit Cairns. «L’élasticité des cheveux humides est différente: ils sont plus flexibles, s’étirent plus et peuvent se casser», ajoute-t-elle.

Afin d’éviter les nœuds et les pointes fourchues, utilisez un peigne à dents larges sous la douche avant de rincer le revitalisant, dit-elle. Day recommande d’utiliser un démêlant en vaporisateur et une brosse à démêler avec des poils en nylon souple et doux pour les cheveux.

