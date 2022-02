15 mythes sur le cancer de la peau qu’il faut cesser de croire

3 / 16 SVETLANA SOLOVJOVA/SHUTTERSTOCK Les salons de bronzage sont sécuritaires Faux. «Une seule séance dans un lit de bronzage avant l’âge de 35 ans peut faire augmenter de plus de 50% votre risque d’avoir un mélanome, le type le plus dangereux de cancer de la peau», explique la Dre Joslyn M. Albright, spécialiste en oncologie chirurgicale, cancer du sein et mélanome au Advocate Christ Medical Center à Chicago. Une étude publiée en 2012 dans le Journal of Clinical Oncology a suivi 73 494 infirmières pendant 20 ans et découvert que l’utilisation d’un lit de bronzage augmentait le risque de trois types de cancer de la peau: le mélanome malin, le carcinome basocellulaire et le carcinome squameux. À la suite de cette étude et d’une recherche similaire, les chercheurs ont conclu que les décideurs devraient imposer des restrictions à l’industrie du bronzage artificiel. Il y a de quoi être surpris par ces faits inusités au sujet du cancer de la peau!

4 / 16 VICTORIA SHAPIRO/SHUTTERSTOCK Le cancer de la peau se limite à la peau Vos yeux peuvent aussi attraper un coup de soleil et développer un mélanome oculaire, un genre de cancer qui se forme dans les cellules produisant de la pigmentation dans vos yeux et autour. «Au même titre que les rayons UV endommagent la peau sous forme de coup de soleil, ils peuvent également blesser les yeux et affecter la vision; 94% des gens ne réalisent toutefois pas que le soleil peut être aussi dangereux pour leurs yeux qu’il l’est pour leur peau», affirme le Dr Ryan Parker, optométriste et consultant optométrique pour Essilor of America. Selon le Dr Parker, si vos yeux sont exposés à des quantités excessives de rayons UV pendant une courte période, vous êtes susceptible de connaître un effet douloureux appelé photokératite, ou «coup de soleil de l’œil», qui comprend des symptômes comme les yeux rouges, la sensation d’avoir de la poussière dans les yeux, une sensibilité extrême à la lumière et un larmoiement excessif. À l’instar de la peau, une exposition intense et répétée au soleil peut causer un cancer; le risque est encore plus grand pour les gens aux yeux pâles. Le Dr Parker suggère aussi d’abandonner l’idée en apparence géniale de s’endormir au soleil sans lunettes de soleil. «Selon la Skin Cancer Foundation, le cancer de la peau des paupières compte pour 5 à 10% de tous les cancers de la peau», ajoute-t-il.