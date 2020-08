50 choses qui peuvent vous vieillir

Shutterstock

Vous êtes trop bronzée

Pour une apparence plus naturelle et plus saine, oubliez les lits de bronzage et les bains de soleil. «Les rayons UV et le soleil peuvent endommager les zones exposées, entraînant l’apparition de rides et un relâchement de la peau, note la dermatologue Purvisha Patel.

En plus de l’écran solaire, vous aurez tout avantage à utiliser un sérum contenant des ingrédients tels que le rétinol, les vitamines A et C, l’acide férulique ainsi qu’un agent éclaircissant.»

