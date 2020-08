13 tendances beauté carrément dangereuses

MR_MRS_MARCHA/SHUTTERSTOCK

Gommer les striures d’un autobronzant à l’aide d’un effaceur magique

Certaines blogueuses beauté ne jurent que par l’effaceur magique, une éponge nettoyante conçue pour éliminer les taches tenaces dans la maison, comme solution rapide pour venir à bout des striures laissées par un autobronzant.

Ce n’est pas l’idée du siècle, selon des experts. «Non seulement ces éponges sont abrasives, mais elles contiennent des produits chimiques qui ne devraient pas entrer en contact avec la peau, et encore moins la frotter, explique la Dre Melanie D. Palm, dermatologue et chirurgienne esthétique à San Diego. Elles peuvent causer des éruptions, des démangeaisons, des lésions cutanées et, dans des cas plus rares, une réaction allergique générale et extrêmement grave appelée anaphylaxie.» Pour obtenir un faux bronzage sans striures, elle suggère d’exfolier la peau avant d’appliquer le produit autobronzant et de bien vous laver la paume des mains et la plante des pieds immédiatement après son application.