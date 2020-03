13 choses à arrêter d’acheter pour économiser une belle somme

Éliminez de votre vie ces dépenses ordinaires et vous serez étonné de la somme d’argent que vous pourrez économiser.

Plus de factures d’abonnement au câble! Avec des services comme Crave, Netflix et Amazon Prime Video, on peut maintenant visionner presque n’importe quoi sur-le-champ, pour une fraction du coût du câble télé. Et pour ceux et celles qui aiment la télé en direct, les antennes numériques HDTV et YouTube TV sont de bonnes solutions de rechange. Suivez ces 50 trucs pour économiser une petite fortune!

Petits sacs en plastique

Ils sont fort pratiques, bien sûr, et on a pris l’habitude d’en avoir sans arrêt en réserve. Mais les petits sacs réutilisables ne coûtent pas plus cher qu’un gros paquet de sacs à sandwiches et ils sont faciles à laver et à réemployer. Ils se ferment bien et sont biodégradables, alors que les sacs en plastique ordinaires peuvent demeurer de 500 à 1000 ans ou plus dans une décharge.

