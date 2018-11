22 raisons que votre maison vous fait vieillir

13 / 22 NC_1/Shutterstock Vos plafonds sont texturés Vous savez très bien de quoi il s’agit; cette impression que quelqu’un a badigeonné le plafond de fromage cottage… « Cela date surtout des décennies 70 et 80, et ça indique tout de suite qu’une maison n’a pas été rénovée depuis belle lurette », affirme Kerra Michele Huerta, de Kerra Michele Interiors à Washington. La bonne nouvelle : il est facile de changer cela. On peut couvrir le plafond de planches, ou gratter le tout avec l’aide d’un professionnel. « Mouiller et gratter le plafond peut faire un énorme dégât », indique Kerra Michele. « Il est mieux avisé d’embaucher quelqu’un afin de ne pas avoir à vous occuper du nettoyage par la suite. » Ce type de décoration fait partie des 7 pires erreurs en décoration d’intérieure.

14 / 22 Dario Lo Presti/Shutterstock Vos électroménagers sont blancs ou crème « Ceux-ci peuvent vraiment vieillir votre maison. Le noir est tendance », dit Kerra Michele. Et pour ceux qui n’aiment pas le noir, le stainless s’avère un choix classique qui ne sera pas passé de mode de sitôt. Remplacer ses électros peut être une décision coûteuse, et si vous avec un four, frigo ou tout autre appareil blanc (ou crème, bisque ou amande) dont vous ne voulez pas vous débarrasser, des options économiques existent. « Si vous avez des poignées ou boutons usés, vous pouvez remplacer ceux-ci », suggère Elizabeth Demos, designer de Savannah. Vous pouvez également remplacer des appareils moins dispendieux comme le grille-pain, la cafetière, le micro-ondes, la mijoteuse, etc. « Songez à ajouter des appareils de comptoir en stainless ou colorés afin de rafraîchir la cuisine », ajoute-t-elle. Si vous souhaitez vous débarrasser de vos anciens électroménagers, sachez d’abord pourquoi vous ne devez surtout pas les jeter.