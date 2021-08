20 erreurs de coiffure qui donnent l’air plus vieux

6 / 21

GETTY IMAGES, VIA SEPHORA.COM

Avoir une chevelure trop sombre

À partir d’un certain âge les cheveux trop foncés, et d’une seule nuance, peuvent avoir l’air plats. Une coloration unique super foncée manque de reflets, et toute l’attention du regard pourrait être portée sur votre peau. Vous ne souhaitez pas mettre l’attention sur les rides et les ridules, il est donc préférable de privilégier un mélange de teintes pour obtenir un look plus ensoleillé.

«Si vous optez pour un procédé trop sombre, vous risquez d’avoir l’air trop dur et sévère», explique Felicia Dosso, coloriste au salon Nunzio Saviano. «Les tons plus doux et plus naturels sont plus jeunes». Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez décolorer vos cheveux blonds, mais les nuances de caramel, de châtain et de café clair peuvent créer un bel équilibre sur des cheveux foncés.

Assurez-vous d’utiliser un shampoing sans danger pour la coloration, pour assurer la longévité de votre teinture.