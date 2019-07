14 aliments anti-inflammatoires pour lutter contre la douleur

11 / 14

Thanatip S./Shutterstock

Le poivre de Cayenne

Le poivre de Cayenne agirait comme un anti-inflammatoire et un antioxydant. La capsaïcine, le composé huileux du cayenne et d’autres piments, est l’ingrédient actif de nombreux onguents, crèmes et patchs (timbres) vendus sur ordonnance ou en vente libre pour soulager les douleurs musculaires et l’arthrite.