Choisir un soutien-gorge: les pires erreurs à éviter

istock/jeepfoto

Vous gardez vos soutiens-gorges trop longtemps

Lorsque vous aurez trouvé le bon soutien-gorge, vous constaterez rapidement lorsque l’un de vos vieux soutiens-gorge commence à perdre de leur élasticité et ne vous supporte plus aussi bien. Attendez-vous à ce qu’un soutien-gorge ait une durée de vie d’environ un an, selon l’usage que vous en faites et le nombre de soutiens-gorge que vous avez.

