Comment nettoyer ses pinceaux de maquillage rapidement et facilement

À quel point est-ce grave de sauter cette étape?

Imaginez-vous en train de passer un pinceau rempli de bactéries et de saleté à répétition sur la peau de votre visage en y déposant du sébum et des micro-organismes causant l’acné. C’est dégoûtant, n’est-ce pas? C’est ce qui se produit lorsque vous utilisez à répétition un pinceau qui n’est pas propre. «Les pinceaux de maquillage se promènent entre nos poudres ou nos crèmes et notre peau. Leurs soies sont poreuses et, sans un nettoyage régulier, les résidus de maquillage, l’huile et la saleté s’y accumulent, affirme la maquilleuse de vedettes Terri Bryant, fondatrice de Guide Beauty. Cette accumulation peut obstruer nos pores et causer des éruptions cutanées ou d’autres irritations de la peau.»

Ne pas nettoyer vos pinceaux endommagera non seulement votre peau, mais aussi vos pinceaux. «Cela fera en sorte que le produit appliqué s’accumulera sur les soies et que ça sera beaucoup plus difficile de les nettoyer s’ils sont négligés pendant longtemps, explique la maquilleuse professionnelle Marcia Williams, fondatrice d’Embellish Beauty Concepts. Comme les excellents pinceaux peuvent coûter cher, il est crucial d’instaurer une routine de nettoyage des pinceaux dans son horaire.»

