10 conseils pratiques pour faire durer plus longtemps vos vêtements préférés

Chemises, vestons et pantalons en laine

Si vous avez des doutes sur l’entretien de vos pantalons ou autres vêtements de laine, dites-vous que la réponse est toujours: à froid. «Il ne faut jamais mettre de vêtements en laine dans la sécheuse», affirment Gwen Whiting et Lindsey Boyd, cofondatrices de The Laundress New York. «La chaleur et l’agitation dans la laveuse et la sécheuse vont faire rétrécir la laine.» Laissez plutôt votre vêtement sécher à plat. Ne manipulez ni n’étirez jamais la laine humide: ça pourrait la déformer. Pliez les chandails et les chemisiers de laine et suspendez les manteaux et pantalons sur des cintres lorsqu’ils sont complètement secs.