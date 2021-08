15 erreurs de style qui vous vieillissent

1 / 15

GETTY IMAGES, VIA AMAZON.COM

Porter le mauvais soutien-gorge

Croyez-le ou non, votre soutien-gorge peut instantanément vous faire paraître plus grande, plus mince et plus jeune (ou non) soutient Karen Phillips, du site de vente en ligne, Jane.com. Porter le mauvais soutien-gorge n’est pas seulement inconfortable (comme le sait très bien toute femme ayant dû passer une journée de travail avec des bretelles de soutien-gorge qui lui lacéraient les épaules). Résultat, vos vêtements ont une mauvaise tenue et vous avez l’air avachie. Et, cela vous fait paraître 10 ans de plus. Voici les pires erreurs à éviter lorsque vous achetez un soutien-gorge.