15 trucs pour ralentir le vieillissement

La fontaine de Jouvence n’est pas (tout à fait) un mythe : vous pouvez effectivement ralentir le vieillissement en adoptant ces bonnes habitudes de vie.

Vous ne pouvez peut-être pas remonter le temps, mais vous pouvez modifier les effets qu’il a sur votre corps. Il est en effet possible de ralentir le vieillissement physique et mental. En effet, la recherche a démontré que des personnes du même âge chronologique peuvent avoir un «âge biologique» différent. Dans une étude de l’Université Duke, près de 1000 participants du même âge ont été examinés pour leurs capacités cognitives, leur santé cardiovasculaire et d’autres marqueurs de la condition physique à trois âges différents : 26 ans, 32 ans et 38 ans. Les chercheurs ont tracé la courbe des biomarqueurs de chaque individu et ont découvert qu’ils n’ont pas tous évolué au même rythme. Le relevé de certains, en fait, ne montrait aucun fléchissement, ce qui signifie qu’ils ne vieillissaient pas! À 38 ans, l’âge biologique des bénévoles variait de la façon suivante : moins de 30 ans à presque 60 ans.

Les exercices d’équilibre et de musculation entretiennent la force des os, diminuent la douleur arthritique et le risque de chute. L’exercice est aussi excellent pour la santé mentale. «L’activité physique peut réduire la dépression et l’anxiété et peut aider les fonctions cognitives à garder l’esprit vif», ajoute le Dr Epstein. Rester fort, stable sur ses pieds et souple peut aussi préserver notre capacité de vivre de façon autonome plus longtemps, dit-il avant de conclure qu’il faut viser un objectif de 30 minutes d’activité aérobique, cinq jours par semaine, avec 10 minutes d’entraînement de force et d’équilibre deux jours par semaine.

Comme on pouvait s’y attendre, l’exercice physique se traduit par une saine perte de poids dans la mesure où c’est du gras que nous perdons plutôt que du muscle. Cela aide aussi à contrôler la glycémie pour prévenir le diabète. «L’exercice aérobique, c’est-à-dire toute activité physique qui accélère la respiration et le rythme cardiaque, améliore la santé du cœur», dit le Dr Benjamin Epstein, spécialiste en médecine familiale.

Les athlètes seniors sont la preuve vivante que l’âge ne devrait jamais vous dissuader de vous activer physiquement. La meilleure façon de ralentir le vieillissement, c’est en effet de rester en forme. Une étude récente a montré que les personnes âgées qui faisaient régulièrement de l’exercice tout au long de leur vie avaient la masse musculaire, le taux de cholestérol et même le système immunitaire de personnes beaucoup plus jeunes.

Privilégiez les aliments non transformés

Les experts s’entendent pour dire que le meilleur régime alimentaire pour prévenir les dommages et les maladies liés à l’âge est composé d’aliments complets et naturels. «Une alimentation saine consiste, par exemple, à consommer moins d’aliments transformés contenant des sucres, des graisses et du sel ajoutés», dit le Dr Epstein.

Éviter le sucre et les matières grasses malsaines peut aider à prévenir l’inflammation, le diabète et les maladies cardiaques. Parmi la liste des 15 aliments anti-âges que les spécialistes consomment tous les jours, on trouve «les grains entiers, comme le blé et le riz complets; les viandes maigres et le poisson, la volaille et les œufs ; les haricots, les pois et les légumes ; et cinq portions ou plus de fruits et légumes par jour».

Des études révèlent que la consommation d’aliments entiers stimule l’apport en nutriments qui maintiennent les cellules en santé et réduisent l’inflammation et le risque de grandes maladies chroniques associées à l’âge.

D’autres recherches ont montré que des nutriments appropriés aident aussi à maintenir le cerveau en état de mieux fonctionner plus longtemps. «Comme tant d’autres aspects de notre corps, ce que nous mangeons affecte aussi l’esprit, observe Jyotir Jani, médecin de soins primaires chez Piedmont Healthcare. Manger des aliments naturels, cuisinés avec amour et limiter la viande rouge aide à garder le cerveau en forme.»