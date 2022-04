Un programme efficace pour entretenir son corps

De la tête aux pieds, intérieur et extérieur: des conseils pour bien vieillir grâce à ce programme pour entretenir son corps et son esprit.

Est-on en vue de la fontaine de Jouvence? «Fontaine de santé serait plus juste, nuance le Dr Kleine-Gunk. D’ici cinq ans, peut-être.» Puisque savoir et pouvoir sont indissociablement liés, à quoi faut-il s’attendre avec le vieillissement et comment en tirer le meilleur?

Le Dr Kleine-Gunk mentionne également les essais cliniques du projet américain TAME (Targeting Aging with Metformin), ou ciblage du vieillissement avec la metformine, un médicament utilisé dans le traitement du diabète de type 2. En effet, des chercheurs ont montré que les patients prenant de la metformine vivaient plus longtemps que les non diabétiques et, dans d’autres études, que le médicament avait un pouvoir préventif sur la démence, la maladie cardiaque et le cancer.

Il y a dans le monde 727 millions de seniors de plus de 65 ans – ce chiffre devrait passer à 1,5 milliard d’ici 2050 – et la science fait d’importantes avancées en matière de gérontologie, notamment en ce qui concerne le diagnostic et le traitement. De nombreuses start-ups mettent au point des médicaments qui neutralisent les molécules néfastes sécrétées par les cellules zombies ou suppriment carrément celles-ci.

Comme pour une machine, tout dans l’organisme est interconnecté et il arrive que certaines parties tombent en panne. Pour le Dr Berndt Kleine-Gunk, gynécologue et président de la société allemande pour une médecine anti-âge, le corps humain est comme une corbeille de fruits exposés aux mauvais état de l’un d’eux. En termes médicaux, ces fruits véreux sont des cellules sénescentes, ou zombies, appelées ainsi car, bien qu’elles vieillissent, elles cessent de se diviser et refusent de mourir. Leur accumulation donne lieu aussi bien aux taches de vieillesse qu’aux cancers.

Rappelez-vous votre jeunesse quand l’éternité semblait acquise? Nous vivons plus vieux, certes, mais le temps n’en fait pas moins son œuvre et nos quelques rides, douleurs et kilos en trop sont là pour en témoigner. Le cœur peut ne pas battre avec la même assurance qu’avant, il y a des fuites, la vision faiblit, nous affrontons les «petits maux de la vieillesse» quand ce n’est pas un diagnostic de cancer.

Victor Wong

Le Q.G: notre cerveau

Chez les sujets jeunes, le cerveau est résistant et plein de ressources. Même après un AVC, il trouve de nouvelles façons d’atteindre et de reconquérir les zones lésées. C’est l’usine qui produit, élimine et recycle des données, y compris ce que le Dr Kleine-Gunk appelle les «déchets microbiologiques». «En vieillissant, ces données s’empilent et deviennent moins performantes, dit-il. Le résultat est comparable au désordre qui règne dans la maison de ceux qui souffrent d’un trouble d’accumulation compulsive. On a beau vouloir contourner les amoncellements, on n’y arrive pas toujours.» La démence est l’une des conséquences possibles contre laquelle il n’existe aucun remède.

Ces dernières années, les scientifiques ont compris qu’en faisant preuve d’engagement et de curiosité, on arrivait pourtant à retarder les effets de la démence. «Vous arrivez peut-être encore à mener à bien une tâche complexe, mais il est de loin plus important de varier ses activités – découvrir une nouvelle ville ou bouger ses pieds de manière inhabituelle», explique Gérard Nisal Bischof, neuroscientifique cognitif à l’Institut de neurosciences de Cologne, en Allemagne.

Les femmes qui, à la ménopause, se plaignent d’une baisse de vivacité intellectuelle seront ravies d’apprendre que ce «brouillard cérébral» est sans doute temporaire. «En réalité, le cerveau ne fait que s’adapter alors à un environnement hormonal différent», explique le Dr Caoimhe Hartley, qui dirige Menopause Health à Dalkey, en Irlande.

Entraînez votre cerveau grâce à ces exercices qui stimulent les neurones.