26 trucs inusités pour laver votre voiture

25 / 28 Des jantes de voiture reluisantes Il ne faut pas attendre que les jantes de votre voiture soient trop encrassées avant de les nettoyer. Avant toute chose, décoller le plus gros de la saleté avec un jet d’eau. Avec un mélange d’eau et de savon à vaisselle ou quelques gouttes de vinaigre, dégraissez le support et les jantes. Vous pouvez également utiliser une éponge imbibée d’un mélange d’eau et de bicarbonate de soude. Appliquez la pâte sur vos jantes et rincez. Essuyer bien soigneusement pour ne pas laisser de trace. Votre jante est bloquée par la rouille? Essayez ces astuces pour la « décoincer ».

26 / 28 Le nettoyage des endroits difficiles Les petits interstices d’une voiture ne sont pas toujours faciles à nettoyer et ces zones difficiles d’accès accumulent beaucoup de poussières et autres saletés. Munissez-vous d’une petite brosse à poils durs, trempez-la dans un mélange de 20% d’assouplisseur et de 80% d’eau. La brosse imbibée du mélange retiendra les impuretés et les empêchera de se répandre ailleurs dans la voiture.