15 utilisations brillantes à faire avec du coca-cola (autre que le boire!)

Le Coca-cola, vous pouvez le boire (bien sûr!) ou l’utiliser dans diverses recettes. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour vous faciliter la vie. Il est fort utile pour de nombreuses tâches ménagères ou pour résoudre une situation délicate.

Fotazdymak / Shutterstock

Enlever de la gomme

Qui n’a jamais eu à se battre avec une gomme à mâcher collée dans les cheveux? La prochaine fois que vous serez témoin de cette scène désolante – plus on essaie de l’enlever, plus il y a de cheveux abimés – soyez le roi de la situation. Imbibez la mèche et la gomme de Coca-Cola (faites-les tremper un peu) pendant une à deux minutes et vous arriverez ensuite à retirer la gomme. Miraculeux! Le même truc peut être utilisé avec une gomme sous le soulier!

