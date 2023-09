16 usages surprenants du peroxyde d’hydrogène

Si vous cherchez une solution de rechange au coûteux lavage des fruits et légumes, vaporisez un peu de peroxyde d’hydrogène de qualité alimentaire sur les fruits et légumes pour les débarrasser de leurs bactéries. Rincez abondamment avant de consommer. Vous n’avez pas de peroxyde d’hydrogène? Retrouvez d’autres conseils faciles pour bien laver vos fruits et vos légumes.

ISTOCK/KITTIJAROON

Lavez vos éponges puantes

Quelques éponges peu recommandables traînent dans votre cuisine et votre salle de bain? Le peroxyde d’hydrogène peut vous aider à leur donner un coup de neuf et à les débarrasser de leur vilaine odeur. Trempez les éponges dans un mélange en parts égales de peroxyde et d’eau, puis rincez abondamment. Si ça ne marche pas, il est temps de les jeter. Après tout, c’est l’un de ces objets du quotidien plus sales qu’un siège de toilette!