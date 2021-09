7 façons de protéger vos vêtements au lavage

Vous ne ferez plus jamais rétrécir votre chemisier adoré ou délaver vos pantalons noirs quand vous saurez éviter ces erreurs courantes en matière de lavage à la machine.

Erreur: faire sécher les sous-vêtements à température élevée

Trop souvent, nous faisons notre lavage pour nous en débarrasser rapidement, en mettant tout à sécher automatiquement à chaleur élevée. Ce n’est pas l’idéal pour les sous-vêtements, car cela peut provoquer un rétrécissement des tissus et endommager les tricots ainsi que la dentelle. Lavez plutôt votre linge au cycle délicat et séchez-le à température ambiante. Et assurez-vous d’éviter ces erreurs communes en faisant votre lessive.