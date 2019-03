Allergies dans la maison: 14 astuces de médecins pour vous protéger

7 / 14 PEN KANYA/SHUTTERSTOCK Utilisez des housses de matelas et des taies d’oreiller spéciales «L’une des meilleures façons de se protéger des acariens est de dresser une barrière anti-acariens en utilisant des housses de matelas et des taies d’oreillers infranchissables, indique le Dr Davis. Les acariens prospèrent dans votre matelas et vos oreillers, mais aussi dans les rideaux, les tapis, les animaux en peluche et les tissus d’ameublement, alors mieux vaut éviter autant que possible ces articles dans votre chambre à coucher. Il recommande de laver votre literie une fois par semaine à une température minimale de 55°C (131°F). «Même la congélation de vos draps est efficace pour réduire considérablement l’exposition aux acariens», ajoute-t-il. Vous pourriez aussi envisager de changer de literie. Voyez ce que vous risquez en dormant sur un vieux matelas.

8 / 14 WSTOCKSTUDIO/SHUTTERSTOCK Placez des déshumidificateurs dans la plupart des pièces Le Dr Davis explique que les moisissures prospèrent dans les environnements humides comme les plantes, les sous-sols, les salles de bains, la climatisation, les serpentins de réfrigérateur et même les meubles rembourrés. C’est pourquoi un déshumidificateur peut être utile puisqu’il rend les zones à haut risque moins attrayantes pour la moisissure. «Installez des hygromètres pour savoir quand il y a un excédent d’humidité dans telle ou telle pièce, suggère le Dr Davis. Votre objectif est d’entretenir un taux d’humidité inférieur à 50 %.» De plus, gardez les petits espaces non ventilés éclairés parce que les moisissures préfèrent les zones sombres. Commencez votre grand ménage de printemps avec ces 28 endroits à nettoyer absolument.