49 chiens laids… mais adorables!

Ce n’est pas tous les chiens qui peuvent se vanter d’avoir un pelage doux et soyeux. Mais même si ces petits chiens sont laids, ils sont adorables et peuvent être des compagnons fidèles et aimants.

AVEC L'AUTORISATION DE THE SONOMA-MARIN FAIR

Les chiens les plus laids du monde

Même les chiens laids peuvent être mignons, particulièrement quand ils vous regardent avec leurs yeux de chiot et se blottissent contre vous. Le Concours du chien le plus laid du monde (oui, vous avez bien lu!) a lieu chaque année depuis près de 30 ans. Des propriétaires des quatre coins des États-Unis amènent leurs compagnons à quatre pattes à Petaluma, en Californie, pour célébrer la beauté particulière de leurs chiens. Ces chiens parcourent le tapis rouge devant des juges, des médias internationaux, des hôtes célèbres et de simples curieux.

Ce concours est organisé dans le but de promouvoir l’amour pour les chiens et pour encourager les gens à les adopter, car la plupart des candidats proviennent de refuges et d’usines à chiots. Parce que les chiens ne doivent pas nécessairement répondre aux normes de beauté pour être d’excellents compagnons de vie. D’ailleurs, voici ce qu’il faut savoir avant d’adopter un chien de refuge.

Voici les adorables concurrents des dernières années.